Covid: protesta 'gentile' dei ristoratori, fateci riaprire

GARBAGNA, 07 APR - "Fateci aprire": lo scrivono sulle t-shirt bianche i dipendenti di uno dei locali che si affacciano sulla piazza di Garbagnana, uno dei Borghi più belli d'Italia, che hanno ideato questa 'protesta gentile' contro la prolungata chiusura per le norme anti Covid dei ristoranti. "La ristorazione - dice il titolare del ristorante, Paolo Nicolini - non può continuare a essere il capro espiatorio della diffusione del contagio. Un ristorante che segue le corrette norme di prevenzione è più sicuro, controllato e controllabile di quanto contrariamente accade sia in molti altri luoghi lasciati aperti sia per i comportamenti largamente diffusi e contrari alle regole imposte. Occorre una nuova formula di dialogo con le sorde istituzioni affinché la situazione cambi. E al più presto". (ANSA).