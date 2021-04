Di Maio, in Libia ora abbiamo un interlocutore affidabile

ROMA, 07 APR - In Libia "anche per affrontare i temi legati alla tutela dei diritti umani finalmente abbiamo un interlocutore istituzionale che rappresenta tutto il paese, siamo un interlocutore privilegiato del nuovo governo libico" e questo permetterà di affrontare tutti i temi, "anche quello dei diritti umani che non è secondo a nessuno" ed è "legato alla stabilità della regione". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a 'Radio anch'io' (ANSA).