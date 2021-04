Scuola: mobilitazioni chiedono riaprire anche le superiori

ROMA, 07 APR - Oggi, primo giorno di scuola dopo le vacanze pasquali, riprendono le mobilitazioni di protesta davanti alle scuole per chiedere la riapertura di tutti gli istituiti scolastici, in presenza, sicurezza e continuità, in diverse città, tra cui Milano, Firenze, Pisa, Faenza. Il Comitato Priorità alla scuola organizza queste iniziative: Milano Ore 11, Piccolo Teatro Aperto, via Rovello, gli studenti in DAD Bologna Dalle 8 alle 9, piazza Maggiore 6, palazzo d'Accursio, presidio Faenza Dalle 8 alle 13, liceo Torricelli-Ballardini, via Santa Maria dell'Angelo 48, lezioni in DAD in presenza Bagno a Ripoli (FI) Dalle 8.30 alle 13.30, via Belmonte 40, Istituto Redi Caponnetto, lezioni in DAD in presenza Sabato 10 aprile Priorità alla Scuola aderisce alla giornata di mobilitazioni organizzata dalla Società della Cura. (ANSA).