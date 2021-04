Media, Abu Mazen arrivato a Berlino per visita medica

BERLINO, 06 APR - Il presidente palestinese Abu Mazen è arrivato a Berlino per una visita medica allo Charité. Lo riportano alcuni media fra cui il Tagesspiegel, secondo il quale, nel prestigioso policlinico tedesco, Abbas sarà sottoposto a controlli di routine. Il leader palestinese, che ha 85 anni, è stato ricoverato nel 2018 per una polmonite. In passato ha anche sofferto a causa di tumore alla prostata. (ANSA).