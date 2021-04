Covid: Bernini, serve subito tregua fiscale e contributiva

ROMA, 06 APR - "In attesa che i dati del contagio consentano di programmare le riaperture bisogna lanciare qualche concreto segnale di fiducia alle categorie più penalizzate dai lockdown. A metà aprile, insieme al nuovo scostamento di bilancio, andrà fatto il punto anche sul graduale allentamento delle chiusure - come del resto è previsto nel decreto Covid - nelle regioni in cui si potrà farlo in sicurezza. Non è infatti pensabile tenere ulteriormente milioni di imprese nella palude dell'incertezza, senza una reale prospettiva di ritorno al lavoro. E' necessario, almeno, garantire da subito una vera e propria tregua fiscale e contributiva che comprenda anche la Tari, una tariffa che le imprese continuano a dover pagare anche se sono chiuse. Con la pressione fiscale che nell'ultimo trimestre del 2020 è salita al 52%, questo è un segnale necessario e urgente". Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini (ANSA).