Arriva 'PENN 15', il grattacielo che gareggia con l'Empire

NEW YORK, 05 APR - Un nuovo gigante dei cieli a New York potrebbe fare concorrenza all'Empire State Building. Si attende infatti il via libera per la costruzione di dieci nuovi grattacieli nel cuore di Manhattan, nella zona di Penn Station, in quello che è diventato il nuovo hub dei trasporti della città dopo l'inaugurazione, lo scorso dicembre, della Moynihan Train Hall. Tra i nuovi edifici spiccherebbe PENN 15, all'angolo tra la settima Avenue e la 33/ma strada: un edificio commerciale che per dimensioni eguaglierebbe il vicino Empire State Building. Secondo il progetto si tratterebbe di un grattacielo all'avanguardia con delle degli spazi terrazzati ogni quattro piani. In alcune immagini del rendering si vede uno skyline modificato della città con PENN 15 persino più alto dell'Empire o di 30 Hudson Yards, se dal calcolo si esclude l'antenna in cima. (ANSA).