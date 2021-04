Covid: al via in Belgio la vendita dei test 'fai da te'

BRUXELLES, 05 APR - In Belgio sarà avviata da domani la vendita al pubblico dei test Covid 'fai da te'. Si potranno acquistare nelle farmacie. Per il momento, l'Agenzia federale per i medicinali e i prodotti sanitari belga, ha approvato 'autotest' prodotti da due case farmaceutiche. Si legge sugli online dei media locali. (ANSA).