Covid: assistenza caregiver Alzheimer passa sul digitale

TRIESTE, 05 APR - Anche l'assistenza alle persone in difficoltà si adegua alle costrizioni imposte dalla pandemia. Così, si trasferisce su una piattaforma digitale il percorso formativo per i caregiver e il loro benessere, della Caregiver Academy. Questa, costituita tre anni fa da Casaviola - la prima "casa" per caregiver in italia, nata su iniziativa della onlus triestina "Goffredo De Banfield" impegnata da oltre trent'anni nella cura di persone con demenza e Alzheimer - è una scuola gratuita dedicata a chi si prende cura di una persona affetta da demenza e Alzheimer. La scuola per caregiver (www.caregiveracademy.it) è articolata in 6 moduli tematici affidati a una docente universitaria, una psicologa, un'assistente sociale, un'infermiera e un avvocato. Ad accompagnare i partecipanti è una Tutor, psicologa, per chiarimenti e supporto sull'utilizzo della piattaforma. I nuovi appuntamenti primaverili sono stati fissati dal 6 aprile al 21 giugno prossimi, e sono gratuiti e su prenotazione. Con la piattaforma digitale, spiega Antonella Deponte, coordinatrice di Casaviola, "i caregiver di tutta Italia, possono usufruire delle lezioni, partecipare ai gruppi online, scaricare materiali utili e utilizzare i forum a loro dedicati. Da una ricerca che abbiamo svolto negli anni scorsi è emerso chiaramente quanto prendersi cura di persone con malattia di Alzheimer sia fonte di elevato stress e disagio psicologico, procuri ansia, depressione, deterioramento della salute e isolamento sociale". Secondo gli esperti della De Banfiel, il profilo "tipo" del caregiver è donna, over50, con uno stretto grado di parentela (figlia o moglie) della persona malata. Nel corso dei sei moduli vengono fornite informazioni e consigli utili sulla comunicazione con persone con demenza, sul come affrontare i sintomi comportamentali, i bisogni assistenziali e la tutela giuridica. Per frequentare le lezioni bisogna scrivere una mail a casaviola@debanfield.it. (ANSA).