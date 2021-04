Ragazzina di 13 anni in coma etilico il giorno di Pasqua

MILANO, 05 APR - E' stata portata in ospedale in codice rosso, in stato di coma etilico, una 13enne trovata ieri pomeriggio in stato di incoscienza nel Parco Camagna di Rivolta d'Adda, nel Cremonese. Ad accorrere in soccorso della ragazza, i carabinieri della Stazione di Pandino, insieme al personale del 118 di Crema. Secondo le prime informazioni fornite dai militari, la ragazzina, forse per una delusione amorosa, si è ubriacata di vodka fino a perdere i sensi. Non appena arrivati sul posto, i militari si sono resi conto della gravità delle condizioni in cui versava la giovanissima e hanno subito allertato il 118 di Crema, che l'ha trasportata in ospedale. (ANSA).