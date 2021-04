Covid: festa in casa in 44, sanzionati

MILANO, 04 APR - Erano ben 44 le persone che nel tardo pomeriggio di ieri stavano partecipando a una festa in un'abitazione di via Scarlarini, nella zona di Scalo Romana, a Milano, interrotta dagli agenti della Questura. Tutti, di età compresa tra i 20 e i 45 anni, saranno sanzionati per la violazione delle normative anti covid. (ANSA).