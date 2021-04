Vaccini: Veneto, 5,6% popolazione ha completato ciclo

VENEZIA, 04 APR - Sono 273.264 i cittadini residenti in Veneto ad aver completato il ciclo vaccinale anti-Covid, pari al 5,6% della popolazione, mentre 703.445 è il totale delle prime dosi, pari al 14,4%. Il dato emerge dal report quotidiano della Regione, aggiornato alla mezzanotte. Nel dettaglio, il 74,4% di popolazione sopra gli 80 anni ha ricevuto almeno una somministrazione del vaccino. In totale, le dosi somministrate sono 976.709, il 94,6% delle forniture totali. Nella settimana appena trascorsa sono state effettuate 171.561 somministrazioni, in leggero calo rispetto alle 178.902 di quella precedente; la media quotidiana delle vaccinazioni è di 59,4 ogni 100 mila abitanti. (ANSA).