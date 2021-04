Covid: a Milano interrotte altre due feste di universitari

MILANO, 04 APR - I carabinieri di Milano, nelle ultime ore, hanno interrotto alcune feste in casa e chiuso per cinque giorni un bar per violazione delle norme contro la diffusione del covid. I militari del Nucleo Radiomobile sono intervenuti ieri in Via Tucidide, a Milano, dove alcuni residenti avevano segnalato schiamazzi provenienti da un'abitazione. Sul posto i militari hanno trovato 16 persone che ascoltavano musica ad alto volume. Si trattava di studenti universitari che sono stati identificati e sanzionati. Nel tardo pomeriggio, a Buccinasco è stato controllato un bar dove diversi giovani erano assembrati consumando bevande sia fuori sia dentro il locale. Sono stati identificati in 25 , tutti italiani che saranno sanzionati. Il bar è stato chiuso per cinque giorni. Nella nottata, infine, militari del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in Viale Piceno, a Milano, sempre su segnalazione dei residenti, e hanno trovato 19 persone che ascoltavano musica ad alto volume e consumavano alcolici. Dei partecipanti alla festa, tutti ventenni, studenti universitari "fuori sede", solo due ragazze, sono risultate domiciliate nell'appartamento, mentre i restanti 17 sono risultati residenti altrove. Tutti i presenti identificati e sanzionati. (ANSA).