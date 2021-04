Covid: Marche, 579 contagi in un giorno,19,4% nuove diagnosi

ANCONA, 03 APR - In un giorno nelle Marche 579 positivi tra le nuove diagnosi di Covid-19 di cui 187 in provincia di Ancona, 151 a Pesaro Urbino, 99 nel Maceratese, 72 in provincia di Ascoli Piceno, 32 in quella di Fermo e 38 relative a persone da fuori regione. E' questa la mappa degli ultimi contagi, secondo i dati del Servizio Sanità della Regione, nelle ultime 24 ore "testati 5.785 tamponi: 2977 nel percorso nuove diagnosi (di cui 860 nello screening con percorso Antigenico) e 2.808 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 19,4%)". Nel Percorso Screening Antigenico riscontrati 63 casi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è al 7%. Tra i positivi al molecolare 71 soggetti con sintomi. I 579 casi comprendono contatti in setting domestico (131), contatti stretti di casi positivi (204), in setting lavorativo (19), in ambiente di vita/socialità (3), in setting assistenziale (2), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (1), screening percorso sanitario (1 caso rilevato) e due casi da fuori regione. Per altri 145 contagi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. (ANSA).