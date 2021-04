Tv:Regè-Jean Page non ci sarà in seconda stagione Bridgerton

NEW YORK, 02 APR - Bridgerton perde il duca di Hastings. La seconda stagione della serie più popolare di Netflix sarà infatti senza il personaggio di Simon, interpretato da Regé-Jean Page. Lo ha reso noto la produzione. Secondo fonti l'attore inglese era sotto contratto solo per una stagione e d'altronde la sua dipartita non deve sorprendere più di tanto visto, anche perche' secondo lo schema dei romanzi di Julia Quinn su cui è basata la serie, ogni stagione si focalizza su personaggio diverso. Nel caso di Bridgerton 2 il protagonista principale sarà Anthony Bridgerton interpretato da Jonathan Bailey. Confermata invece la presenza di Daphne Bridgerton (Pheobe Deynevor) che continuerà ad essere una moglie e una sorella devota impegnata anche ad aiutare il fratello Anthony nella trovare una compagna. (ANSA).