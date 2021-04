Hit parade, Massimo Pericolo primo al debutto

ROMA, 02 APR - Cambia ancora la vetta della classifica degli album più venduti della settimana, secondo Fimi/Gfk: il rapper Massimo Pericolo piazza il suo nuovo Solo tutto, al debutto, al primo posto, a scapito dei Maneskin che finiscono in terza posizione con Teatro d'Ira - Vol. 1 dopo la vittoria a Sanremo. In mezzo, seconda, resiste stabilmente la giovanissima Madame con l'album omonimo, anche lei reduce dal festival. Guè Pequeno festeggia i 10 anni dal debutto solista con la riedizione di Il ragazzo d'oro, un quarto posto tra gli album e il primo tra i vinili. Guadagna una posizione ed è quinto Mace con Obe, davanti a Justin Bieber con Justin (in discesa di due gradini). Rientra in classifica Dua Lipa con Future Nostalgia, in settima piazza, precedendo Capo Plaza con Plaza. Chiudono la top ten Malika con il nuovo lavoro Malifesto, appena uscito, e Ernia con Gemelli. Tra i singoli non mollano Colapesce Dimartino con la loro Musica Leggerissima, tormentone festivaliero. (ANSA).