Pasqua: niente feste per alberghi di Venezia e Cortina

VENEZIA, 02 APR - L'effetto Covid pesa su Venezia che neppure per Pasqua vedrà ospiti nei propri alberghi. I dati dell'Asociazione veneziana albergatri sono impietosi: Il 70% degli hotel è chiuso e quei pochi che resistono con l'apertura quando va bene non hanno che una manciata di prenotazioni mentre altri hotel al momento non hanno neppure un cliente in lista. Se non arriveranno richieste last minute chiuderanno. A Cortina d'Ampezzo, il sindaco Gianpietro Ghedina dice "Ci attendiamo un weekend un po' più lungo, con una serie di deroghe alla zona rossa, che sicuramente favoriranno gli spostamenti e gli arrivi nelle seconde case. E' prevista anche una intensificazione dei controlli, sulle strade di accesso alla conca. L'invito resta quello del rispetto delle regole, a tutela della salute di tutti". Ma per gli albergatori resta il tutto chiuso. (ANSA).