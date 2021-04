Covid: Boccia, basta propaganda Salvini, salute viene prima

ROMA, 02 APR - "Da Salvini nulla di nuovo, sta facendo quello che faceva anche con il governo gialloverde ed era facilmente prevedibile. Siamo a quasi 130 milioni di contagiati nel mondo, quelli veri forse anche di più, abbiamo quasi 3 milioni di decessi, questi numeri dovrebbero imporre a tutti i leader politici un time out dalla propaganda. Vita e salute vengono sempre prima di qualsiasi forma di business, perché il business dopo arriva ma prima dobbiamo aver messo in sicurezza tutti gli italiani. Poi, chi è in difficoltà dovrà essere aiutato non soltanto attraverso sussidi ma, ed è una proposta PD a cui stavamo lavorando con Zingaretti e riprenderemo con Letta, cancellando il debito privato contratto in questi mesi di pandemia". Così Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale, in un'intervista a Fanpage. (ANSA).