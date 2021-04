Autismo: Casellati,investire in strutture e servizi famiglie

ROMA, 02 APR - "Questa giornata ci deve ricordare quanto è importante investire nelle strutture e nei servizi per le famiglie che convivono con queste "fragilità". Aiutiamo le scuole a garantire percorsi didattici in presenza. Valorizziamo gli insegnanti che hanno fatto del sostegno una vocazione. Solo così potremo migliorare la qualità della vita di queste persone in difficoltá. Solo così le metteremo al riparo da ogni tipo di discriminazione. Solo così offriremo loro la possibilità di esprimere appieno la ricchezza di cui sono portatrici. Proteggere "i più fragili tra i fragili" è un valore identitario. E' una scelta che connota e caratterizza un Paese e il suo livello di "progresso". L'Italia più di 40 anni fa, per prima al mondo, ha abolito le classi differenziali per i disabili. È anche per questo che dobbiamo avere l'ambizione di essere il Paese che più di tutti sa cogliere il valore inestimabile delle "diverse abilità". Così, in un videomessaggio, il Presidente del Senato Casellati, sulla Giornata mondiale della consapevolezza dell'Autismo. (ANSA).