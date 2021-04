Astori: processo a Firenze per morte ex calciatore

ROMA, 02 APR - La compagna del capitano della Fiorentina Davide Astori, Francesca Fioretti, è arrivata al Palazzo di giustizia a Firenze dove questa mattina è in corso il processo con rito abbreviato per la morte del calciatore, che vede imputato con l'accusa di omicidio colposo il professor Giorgio Galanti. Fioretti, attesa all'esterno da un gruppo di cronisti, non ha rilasciato dichiarazioni. Nel corso della prima udienza del processo, lo scorso febbraio, sono stati ascoltati i due tecnici che hanno redatto la perizia disposta dal giudice, secondo la quale la morte del giocatore non avrebbe potuto essere evitata. I pm fiorentini contestano a Galanti, in qualità di direttore sanitario di Medicina dello sport dell'Azienda ospedaliero universitaria di Careggi (Firenze), il rilascio di due diversi certificati di idoneità ad Astori, a luglio 2016 e a luglio 2017: documenti che sarebbero stati emessi anche se nelle prove da sforzo erano state rilevate delle aritmie. La visita del 2016 evidenziò un'aritmia del ventricolo sinistro, quella del 2017 una "sporadica extrasistolia ventricolare non precoce, singola a due morfologie per tutta la durata della prova", originata da "due focolai distinti". (ANSA).