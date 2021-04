Scomparsi in Messico: agente imputato fugge durante processo

NAPOLI, 02 APR - Colpo di scena, degno di un film d'azione, al processo sulla scomparsa di Antonio Russo e Vincenzo Cimino, in corso nello stato messicano di Jalisco: Linda Guadalupe Arroyo, la poliziotta imputata insieme con i colleghi Salomon Adrian Ramos Silva ed Emilio Martines Garcia per la "sparizione forzata" dei due dei tre italiani, di cui si sono perse le tracce in Messico il 31 gennaio 2018, durante una pausa dell''udienza, è fuggita con il marito a bordo di un'auto. Il giudice, constata l'assenza della donna alla ripresa del processo, ha emesso un ordine di cattura. La poliziotta, come anche gli altri agenti, era in "libertà controllata". La pausa, di tre ore, è stata decisa alle 4.30 ora italiana dal giudice, in vista delle discussioni degli avvocati, preludio alla sentenza. Il processo è stato sospeso. (ANSA).