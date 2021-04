Napoli:assembramenti per ristorante, intervento forze ordine

NAPOLI, 02 APR - Un massiccio intervento delle forze dell'ordine - con il coinvolgimento di diverse volanti di carabinieri, polizia di Stato e polizia municipale - è stato effettuato nel centro di Napoli nella tarda serata di ieri a causa di assembramenti nei pressi di un noto ristorante. Ci sono stati momenti di tensione, riferisce il comandante della Municipale, generale Ciro Esposito, il quale sottolinea che "i fatti si sono svolti anche dopo le 23 quando in zona rossa non è possibile effettuare neppure l'asporto", e "senza dimenticare che dopo le 22 non è possibile circolare". "Per i gestori del locale che vendevano da asporto oltre l'orario consentito - aggiunge il comandante Esposito - scatterà la multa e un periodo di chiusura dell'attività". La sera del Giovedì Santo a Napoli vi è la tradizione di consumare piatti a base di cozze. E' probabile, rileva una fonte, che l'assembramento sia stato determinato anche dalle richieste di clienti che si sono diretti al locale per ritirare gli ordinativi chiesti prima come consegne a casa ma, forse per il gran numero di richieste, poi bloccate. (ANSA).