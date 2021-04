Recovery: Bonaccini, l'8 aprile incontro enti locali-Governo

BOLOGNA, 01 APR - "È confermato l'8 aprile l'incontro con il presidente Draghi e alcuni ministri sul Recovery Plan. Lì non ho dubbi che ci saranno Regioni, Comuni e Province, perché quella è una sfida altrettanto importante per evitare che la lotta alla pandemia sanitaria si trasformi in una pandemia economica e sociale che in parte già lo è". Così Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni, a margine di una videoconferenza. (ANSA).