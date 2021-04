Vaccini: Sardegna, 17mila dosi al giorno entro fine aprile

CAGLIARI, 01 APR - "Seguendo il nuovo target fissato dal governo e da raggiungere entro fine mese, cioè 17mila vaccini al giorno, saremo in grado di somministrare almeno la prima dose a tutta la popolazione entro luglio". Lo ha dichiarato il commissario straordinario dell'Ats Massimo Temussi, a margine della visita a Cagliari del generale Francesco Paolo Figliuolo. Temussi ha ribadito che "abbiamo bisogno di personale per arrivare a 12mila inoculazioni giornaliere a metà aprile". Attualmente lavorano sul campo per le somministrazioni 450 persone. E' il personale infatti il vero problema in Sardegna, non la logistica, visto che il modello isolano funziona ed è stato promosso dal commissario nazionale per l'emergenza. "In una settimana - ricorda Temussi - abbiamo raddoppiato gli hub e siamo pronti per aprirne un altro a Quartu, ad alta intensità". In generale, precisa, "sono poche le zone scoperte. La sofferenza è più nelle aree metropolitane come Cagliari con quasi mezzo milione di persone da vaccinare". Temussi ha anche annunciato che lo screening "Sardi e Sicuri" ricomincerà dopo Pasqua a Sassari, dove stanno nascendo alcuni focolai. "Lo screening - chiarisce - è ancora l'unica vera prevenzione" (ANSA).