Covid: Aou Sassari, quasi esauriti i posti letto infettivi

SASSARI, 01 APR - È di nuovo allarme ricoveri covid a Sassari dopo l'impennata di contagi registrata in questi ultimi giorni. A oggi nel reparto Malattie infettive dell'Aou su 40 posti letto disponibili 36 sono occupati da pazienti arrivati da tutto il nord Sardegna, Gallura compresa. Per far fronte alla nuova ondata di ricoveri la direzione dell'Aou ha iniziato questa mattina le pratiche per la dimissione e il trasferimento in altri reparti dei pazienti assistiti in Pneumologia che potrebbe presto essere riconvertita a struttura covid, come nel periodo più intenso della prima ondata pandemica. Oltre a Pneumologia, il campanello d'allarme per un ritorno ad area covid è suonato anche nei reparti Geriatria e Oncologia, dove potrebbero presto essere ricavati posti letto per accogliere i pazienti affetti da Covid 19. Appena due giorni fa è stato proprio il direttore sanitario dell'Aou di Sassari a lanciare il primo allarme, manifestando in una nota stampa tutta la preoccupazione dell'Azienda per l'aumento dei ricoveri Covid (23 in 5 giorni) e prospettando un ritorno al recente passato per gli altri reparti: "È inutile negare che, con questo trend, possiamo soltanto pensare che nel giro di pochi giorni sarà necessario dover riconvertire all'attività Covid quei reparti che sono essenziali per l'assistenza e la cura di altre malattie" aveva dichiarato Contu. (ANSA).