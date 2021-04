Solinas, Sardegna in zona bianca con vaccini e screening

CAGLIARI, 01 APR - "Abbiamo perso la zona bianca per alcuni problemi che attengono alla condotta di ciascuno. Speriamo di poter riportare l'Isola in questa fascia con l'attività di vaccinazione e di screening e tutto il Paese Covid free". Lo ha detto il governatore della Sardegna Christian Solinas a margine del sopralluogo alla Fiera di Cagliari con il commissario per l'emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo, e il capo di partimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio. "Non è però una sfida a chi è più bravo o meno bravo è una sfida di sistema dove ciascuno deve fare la propria parte dalle istituzioni ai cittadini - ha aggiunto - quindi non siamo a caccia di responsabilità ma stiamo tutti lavorando perchè la Sardegna si liberi dal virus". (ANSA).