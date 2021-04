Recovery: Meloni, per maggioranza Roma non è priorità

ROMA, 01 APR - "La maggioranza Draghi in perfetta continuità con il governo Conte anche su Roma: bocciata la proposta di Fratelli d'Italia di destinare alla Capitale, nel Pnrr almeno un miliardo all'anno per i prossimi sei. È l'ennesima dimostrazione che per il M5s e il Pd, che guidano il Campidoglio e insieme la Regione Lazio, Roma non è una priorità nazionale". Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. (ANSA).