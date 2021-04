Corruzione:indagato ex dirigente Asl Brindisi,4 interdizioni

BARI, 01 APR - L'ex direttore amministrativo della Asl di Brindisi Giovanni Giannoccaro avrebbe fatto pressioni su alcuni colleghi della stessa azienda sanitaria per agevolare una società romana nell'ottenimento di lavori, in cambio della ristrutturazione di un appartamento a Bari. Nell'indagine della Guardia di Finanza di Bari, partita da accertamenti della Squadra mobile di Brindisi, coordinata dalla pm di Bari Chiara Giordano, l'ex dirigente è indagato per corruzione in concorso con quattro imprenditori e professionisti. Questi quattro sono stati destinatari oggi di un provvedimento di interdizione dall'attività d'impresa e professionale per 9 mesi. I fatti contestati risalgono agli anni 2016-2017. La misura cautelare è stata firmata dal gip del Tribunale di Bari Giuseppe de Benedictis. (ANSA).