Bianchi, scuola è la prima a ripartire

ROMA, 31 MAR - "Si ricomincia dalla scuola che è non l'ultima ma la prima a riaprire. Questa l'idea che volevamo dare". Così a Sky Tg 24 a L'Intervista il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi a proposito del rientro a scuola prima di Pasqua. "In questi due giorni le zone arancioni hanno riaperto lo avevamo detto da tempo, tutti lo sapevano non è un problema di oggi. Abbiamo - questo è un altro tema - molte scuole del nord che storicamente mancano di insegnanti e molta disponibilità di docenti al sud. E' un problema che stiamo affrontando per trovare meccanismi permanenti nel tempo", ha aggiunto Bianchi. "Assolutamente, le scuole dopo Pasqua riaprono, le abbiamo già riaperte in questi giorni: quanto sta avvenendo in Francia dimostra che non è sempre meglio guardare fuori, all'estero", ha concluso. (ANSA).