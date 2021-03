Di Maio, 4,2 mld per l'export, sostegno senza precedenti

ROMA, 31 MAR - Tra le priorità della nostra politica estera "c'è l'azione di sostegno all'export" sulla quale la Farnesina "ha acquisito la competenza in un momento cruciale, dimostrando di essere pienamente all'altezza della sfida". Lo ha detto al Senato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, secondo cui "abbiamo varato una strategia di sostegno e rilancio per le nostre aziende senza precedenti: mi riferisco al 'Patto per l'Export', attraverso cui sono stati stanziati in un anno circa 4,2 miliardi di euro". (ANSA).