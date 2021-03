Veneto, vaccini vicini esaurimento, bisogna rallentare

VENEZIA, 31 MAR - Scatta l'allarme per il proseguimento in Veneto della campagna vaccinale secondo i tempi previsti: c'è il rischio di un forte rallentamento, ha spiegato l'assessore alla sanità, Manuela Lanzarin, perchè le scorte di fiale nei magazzini si stanno esaurendo, e ritardano quelle in arrivo. A frenare la corsa al vaccino sono in particolare le 38mila dosi di Moderna, che anzichè domani arriveranno venerdì, e quelle di AstraZeneca "che avremo probabilmente sabato mattina". "Sballando gli arrivi delle forniture - ha spiegato - ci sono Ulss come l'Euganea che hanno vaccini per oggi e domani ma venerdì dovranno sconvocare chi era già in lista". C'è inoltre la concreta possibilità che gli accompagnatori degli anziani non possano più venire vaccinati. Il report della Regione informa che sono 245.316, pari al 5% della popolazione, le persone che in Veneto hanno completato finora il ciclo vaccinale anti-Covid, e 623.005 (12,8%) quelle che hanno ricevuto una sola dose. Le dosi somministrate complessivamente dal 27 dicembre scorso sono 868.537, l'87,4% di quelle fornite. (ANSA).