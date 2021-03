Recovery: Patuanelli, bene inserimento servizio civile ambiente

ROMA, 31 MAR - "Il servizio civile ambientale può essere un'incredibile opportunità, un mattone per iniziare a costruire un mondo nuovo e per coinvolgere i giovani nel percorso di transizione ecologica che ci aspetta. Il suo inserimento nel Pnrr sarà preso in seria considerazione dal governo". Lo sottolinea il ministro per le Politiche Agricole e senatore M5S, Stefano Patuanelli, interpellato sulla proposta presentata dai parlamentari di FacciamoEco - Federazione dei verdi. (ANSA).