Libri, +25% mercato trade nelle prime 8 settimane 2021

ROMA, 31 MAR - Parte bene il 2021 per il mercato del libro: le vendite dei libri cartacei nel trade (librerie, Gdo, negozi online) hanno registrato un + 25% nelle prime 8 settimane. Emerge dalla presentazione del Libro bianco sulla lettura e i consumi culturali in Italia (2020-2021) del Centro per il Libro e la Lettura, a cui hanno partecipato, tra gli altri, il ministro della Cultura Dario Franceschini e Flavia Piccoli Nardelli, capogruppo Pd in commissione Cultura alla Camera La disponibilità finanziaria del Cepell per gestire la ripartenza nel 2021 sarà di 35,4 milioni, 8,7 milioni di dotazione ordinaria e il resto di dotazione straordinaria. (ANSA).