Pd: Serracchiani, leadership femminile è conquista società

ROMA, 31 MAR - "Il partito democratico aveva bisogno di questa scossa, di cui ringraziamo il segretario, ma è anche un passo in avanti per la politica perchè che ci siano leadership femminili è una conquista non soltanto di tutta la politica ma di tutta la società". Così Debora Serracchiani neo capogruppo del Pd alla Camera poco fa su Rai Radio1 al Gr1 delle 8. Sulle dichiarazioni di Enrico Letta a proposito del "Pd incrostato di maschilismo": "Dobbiamo - dice Serracchiani - fare uno sforzo in più. In passato ci sono state battute di arresto importanti però io non posso non ringraziare il presidente Delrio che invece ha risposto subito e convintamente alla sollecitazione del segretario, ha fatto un passo di lato e credo che questo sia stato un gesto importante". Infine, sulla competizione con Marianna Madia: "La competizione è competizione. Credo sia stata una bella competizione. Ringrazio Marianna. Eravamo vicine prima, lo siamo adesso e lo saremo dopo. Anche nel lavoro faticoso che dovremo fare di tenere insieme tutto il gruppo. Ci aspettano dei passaggi complicati e importanti per il Pd alla Camera ma direi anche per il Paese. Dobbiamo affrontare la crisi sanitaria, sociale ed economica. Dobbiamo ripartire. E' un impegno che dobbiamo prenderci tutti". (ANSA).