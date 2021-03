Covid: Tajani, riaperture? Fi pragmatica

ROMA, 31 MAR - "Non abbiamo una visione pregiudiziale sulle riaperture, ma pragmatica. Siamo per tener in vita le zone gialle, ma passare da un colore all'altro con il solo criterio del miglioramento senza passare per ulteriori decreti". Lo ha detto il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani nel corso di una conferenza stampa per presentare le proposte di FI per fronteggiare l'emergenza sanitaria e economica. (ANSA).