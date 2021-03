Pd: Zingaretti, svolta al femminile? Sono contento

ROMA, 31 MAR - "La svolta al femminile del Pd? Io sono contento, è un progetto in cui ho sempre creduto. Noi siamo l'unico partito che aveva garantito parità di genere negli organi esecutivi. Inutile negare che una ferita con il Pd c'è, ma sono felice che ci sia voglia di cambiamento e che il mio appello sia stato accolto. Quando ho capito che non c'erano più le condizioni per andare avanti ho preferito dare priorità all'interesse del partito piuttosto che al mio personale. Quindi no, non sono pentito". Lo ha detto Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, a "The Breakfast Club" su Radio Capital. (ANSA).