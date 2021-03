Recovery:maggioranza a governo, voto Camere prima di Ue

ROMA, 31 MAR - Il governo nel predisporre il Recovery plan dovrà tenere conto "degli orientamenti contenuti" nella relazione approvata dalle commissioni parlamentari e dovrà "rendere comunicazioni alle Camere prima della sua trasmissione" in Europa. E' quanto si legge nella bozza di risoluzione di maggioranza messa a punto alla Camera in vista del voto in Aula sul Recovery. Di fatto, i deputati chiedono che prima dell'invio del Pnrr a Bruxelles il Parlamento possa esprimersi con un voto, come prevede il regolamento. I deputati chiedono anche che l'esecutivo assicuri "il pieno coinvolgimento del Parlamento" nelle fasi successive. (ANSA).