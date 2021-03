Evade da domiciliari due volte lo stesso giorno, arrestato

TRIESTE, 31 MAR - Nell'ambito dei servizi di controllo dei detenuti ammessi a misure alternative alla detenzione, le stazioni Carabinieri di Trieste via Hermet e Trieste Portonuovo hanno arrestato in flagranza del reato di evasione un triestino, di 49 anni, pregiudicato, che per due volte nella stessa giornata è stato sorpreso mentre violava gli arresti domiciliari. Violazione che aveva commesso altre tre volte negli ultimi due mesi. L'uomo è stato sorpreso una prima volta fuori dall'abitazione da personale della stazione Carabinieri di via Hermet ed è stato arrestato e riaccompagnato a casa, dove è stato nuovamente sottoposto alla misura restrittiva. Nel pomeriggio dello stesso giorno è stato sorpreso per la seconda volta a passeggio per la città da una pattuglia della stazione Carabinieri di Portonuovo. È stato arrestato e, questa volta, al termine delle formalità di rito, è stato condotto al Coroneo. (ANSA).