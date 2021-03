Merkel, 'al mio turno mi vaccinerò, anche con AstraZeneca'

BERLINO, 31 MAR - "Quando sarà il mio turno mi farò vaccinare, anche con AstraZeneca": lo ha detto la cancelliera Angela Merkel rispondendo ad una domanda, in conferenza stampa a Berlino dopo la riunione tra il governo federale e i Laender sulle vaccinazioni con AstraZeneca. La cancelliera, con i suoi 67 anni, rientra nella fascia di popolazione per cui la Commissione vaccinale tedesca (Stiko) consiglia l'uso del vaccino anglo-svedese. In serata, dopo un incontro con il ministro della salute Jens Spahn Merkel aveva detto che "non possiamo ignorare" quanto ha detto la Commissione e quanto ha deciso la conferenza dei ministri della Salute riguardo alla somministrazione del vaccino AstraZeneca per gli over 60". "Per fortuna possiamo contare su diversi vaccini" ha proseguito la cancelliera. Spahn ha ammesso che il limite rappresenta "senza dubbio una battuta d'arresto" ma che "se gli impegni di consegna sono mantenuti e tutti i vaccini ricevono le approvazioni come previsto" allora si sarà in grado di vaccinare la popolazione "entro la fine dell'estate", senza cambiare la tempistica vaccinale già approvata. (ANSA).