Pasqua: a Firenze torna Scoppio del Carro ma a porte chiuse

FIRENZE, 30 MAR - Torna il 4 aprile a Firenze, dopo che l'anno scorso era stato rinviato per il Covid, l'appuntamento con lo Scoppio del Carro, l'antica tradizione popolare fiorentina che si tramanda da oltre nove secoli ed ha luogo nella domenica di Pasqua. Tutto avverrà però a porte chiuse e in forma ridotta, nel rispetto delle norme anti Covid: saranno presenti le sole autorità. Non è previsto il corteo con il Brindellone così come sono state abolite tutte le celebrazioni che precedono lo scoppio del 'Carro del Fuoco', fissato alle 11. Come tradizione, intorno alle 10,15 è previsto il sorteggio per l'abbinamento delle partite del Torneo di San Giovanni che l'amministrazione comunale, si legge in una nota, è fiduciosa di poter far svolgere ai Quattro Colori, se le condizioni dell'emergenza sanitaria lo consentiranno. Tutta l'area intorno al Duomo sarà interdetta dalle 7 del 4 aprile e fino al termine della cerimonia liturgica. La sola celebrazione liturgica, all'interno della Cattedrale di Santa Maria del Fiore, che avrà inizio alle 10.40 circa, potrà essere seguita, in diretta streaming, sui siti web di Toscana Oggi e Radio Toscana. Palazzo Vecchio precisa che, anche sulla base delle valutazioni emerse nel Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Alessandra Guidi, non saranno ammessi giornalisti, fotografi, operatori tv, web e radio proprio per evitare assembramenti: il diritto di cronaca sarà garantito mettendo a disposizione le fotografie del service ufficiale del Comune e le immagine in differita di Toscana Tv, che ha vinto il bando del Comune. (ANSA).