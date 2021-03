Isoradio, ecco la rete di viaggio con eccellenze

ROMA, 30 MAR - "La radio da viaggio diventa radio di viaggio", un claim che anticipa il rinnovato palinsesto dell'emittente dedita all'infomobilità. Roberto Sergio, direttore Rai Radio, presenta il palinsesto di Rai Isoradio (103.3) "sempre più al passo con i tempi". C'è anche un ritorno attesissimo: dalle 20 alle 21 "Alto Gradimento revisited" con Renzo Arbore e Dario Salvatori che dal lunedì al venerdì ripercorreranno il viaggio radiofonico di un programma che ha fatto epoca. Per Isoradio un palinsesto ricco di appuntamenti alcuni dei quali già iniziati, altri in partenza. A cominciare da "Colazione da Simona" - di e con Simona Arrigoni, che al mattino, dalle 9.00 alle 10.00 dal lunedì al venerdì, cercherà di fornire risposte semplici a domande complesse. A seguire, tutti i giorni della settimana escluso il venerdì, Le Casellanti, in onda dalle 10.00 alle 11.00. Dietro ogni Casello autostradale c'è un pezzo di Italia da scoprire: Sabina Stilo, Giulia Nannini, Nicoletta Simeoni vanno alla ricerca di tradizioni e di sapori sul territorio. Questa Italia di e con Andrea Piersanti, in onda dalle 12.00 alle 13.00 dal lunedì al giovedì, ripercorre le tappe del Viaggio in Italia del giornalista e scrittore Guido Piovene. Nel pomeriggio di Isoradio, dalle 16 alle 17, c'è "La svolta con Luciana Biondi e Manuela De Vito. Dal lunedì al giovedì, due voci storiche della radio raccolgono testimonianze degli ascoltatori. Igor Righetti sarà "L'Autostoppista" Dal lunedì al venerdì, dalle 17.00 alle 18.00, il conduttore diventerà "conducente". Sempre dal lunedì al venerdì, "Incroci" dalle 18.00 alle 19.00 racconta, con Emanuele Granelli, l'attualità attraverso le metafore sportive. Federico Vespa e Silvia Salemi sono i conduttori di "Il mio campo libero", in onda dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20, per raccontare in ogni puntata un anno della nostra vita. Sette giorni su sette, poi I SenzaNotte: un viaggio tra chi vive di notte, di e con Roberto Poletti. Dalle 22 alle 23 per raccontare le storie, i sogni, le paure di chi la notte la vive per lavoro o per necessità. Infine, nel weekend, Isoradio parla di donne e con le donne. "Parla con Lei", quando le donne fanno la differenza, programma di e con Monica Setta. (ANSA).