Morte figlia eroe Sars: inquirenti sentiranno di nuovo amica

ROMA, 30 MAR - Gli inquirenti che indagano sulla morte di Maddalena Urbani, figlia del medico-eroe che isolò la Sars, hanno intenzione di ascoltare nuovamente l'amica che era con lei le ore precedenti al decesso avvenuto sabato nell'abitazione di un pusher siriano. La giovane era stata ascoltata dagli uomini della Squadra Mobile nelle ore successive ai fatti ma verrà riconvocata per chiarire ulteriormente la sua versione dei fatti. Al momento nel procedimento resta indagato il solo iraniano di 62 anni (che si trovava agli arresti domiciliari per reati di droga) accusato di "morte come conseguenza di altro reato". I magistrati, intanto, hanno affidato incarico per l'esame autoptico. La morte di Maddalena Urbani "interroga tutti noi, su alcuni aspetti farà luce la magistratura, su altri spetta alla comunità fare una riflessione sul senso della vita, su dove stiamo andando, sul futuro dei nostri figli". Lo ha detto Fabio Badiali, sindaco di Castelplanio, il paese di origine di Urbani e sede dell'Aicu, l'associazione che porta avanti vari progetti nel nome del medico, durante la seduta aperta del Consiglio regionale delle Marche dedicata alla memoria di Carlo Urbani e alla celebrazione della prima Giornata dei Camici Bianchi, istituita con legge regionale. (ANSA).