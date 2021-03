Post antisemita: M5S, a fianco della Comunità Ebraica

TORINO, 30 MAR - Il Movimento 5 Stelle ribadisce "l'impegno nel prendere posizione a fianco della Comunità ebraica e a fianco di tutti coloro che vengono discriminati e nel combattere con vigore questo diffondersi d'odio sempre più spesso di carattere antisemita". Lo si legge in una lettera che la sindaca di Torino Chiara Appendino e il senatore Alberto Airola hanno inviato al presidente della Comunità Ebraica di Torino. La missiva è firmata anche dalla consigliera comunale Monica Amore, indagata per diffamazione aggravata dall'odio razziale per aver postato quelle che nella lettera vengono definite "abiette immagini di antisemitismo". La lettera, oltre a "ribadire le scuse per l'ignominioso accaduto", ricorda "atti e azioni volti a stigmatizzare parole e pensiero d'odio" che, "in questi momenti di disagio sociale se non anche di rabbia, possano essere espressi sui social network e nella comunicazione convenzionale e poi possano crescere, piantati come semi con radici profonde nell'ignoranza, producendo propaganda alla violenza, all'antisemitismo e alla discriminazione verso i più deboli o verso coloro che vengono ritenuti diversi". Per Appendino, Airola e Amore non si tratta di "semplici parole e messaggi", ma di "un osceno fenomeno che va arginato con azioni concrete, con l'educazione e l'insegnamento della storia, affinché non si dimentichi né ignori l'orrore della Shoah perché, ne siamo coscienti, è una fiamma da cui può scaturire repentinamente un incendio immane". "Con queste riflessioni, ma soprattutto con l'impegno all'azione concreta - conclude la lettera del Movimento 5 Stelle - auspichiamo che sapremo continuare a dimostrarvi, ribadendo il profondo sconforto e cordoglio per l'accaduto, la consapevolezza dei passi necessari per realizzare un Paese in cui sparisca l'odio verso i 'diversi' e soprattutto verso una Comunità a cui la Storia ha fatto pagare un prezzo smisurato di dolore che resta e rimarrà insanabile". (ANSA).