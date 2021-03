Aspi: Tomasi, utenti riceveranno cashback per disagi

ROMA, 30 MAR - "Replicheremo all'Antitrust" circa la multa da 5 milioni subita. Lo ha detto l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Roberto Tomasi, in audizione alla Camera. "Dall'evento del Morandi ad oggi abbiamo applicato 77 milioni di esenzioni, credo che siamo gli unici concessionari che hanno deciso di fare questo tipo di attività", ha spiegato l'a.d. "Appena firmeremo l'accordo siamo pronti già da giugno a poter applicare il cashback per poter far sì' che l'utente abbia una riduzione del pedaggio in funzione dell'impatto subito", ha sottolineato Tomasi, spiegando che "oggi con i nostri sistemi saremo in grado di poter misurare quali sono le tratte e qual è l'impatto che quel veicolo e quella determinata targa ha avuto" circa i disagi subiti, correlati ai cantieri sulla rete. (ANSA).