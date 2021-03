Fabio Volo, dagli influencer anche messaggi positivi

ROMA, 30 MAR - Un padre "che per tentare di proteggere la figlia dagli influencer adolescenti finisce per diventarlo". E' l'idea alla base di Genitori Vs Influencer di Michela Andreozzi, con protagonisti Fabio Volo, Ginevra Francesconi e l'influencer Giulia De Lellis, insieme a Paola Tiziana Cruciani Paola Minaccioni Massimiliano Vado, Massimiliano Bruno e Nino Frassica. La commedia Sky Original arriva dal 4 aprile in prima assoluta su Sky Cinema, in streaming su Now e disponibile on demand. Nel film Volo è Paolo, professore di filosofia, vedovo, che ha cresciuto da solo sua figlia Simone (Ginevra Francesconi). L'uomo non accetta che l'adolescente sia tanto influenzata dai social da sognare di fare l'influencer come il suo idolo Ele-O-Nora (De Lellis). Il professore si ritrova così coinvolto in un duro scontro con la star del web, che diventa incontro. La chiusura di Paolo non appartiene a Volo: "Penso che fare l'influencer sia un lavoro meraviglioso, che lo si faccia sui social o in radio, come capita a me - commenta l'attore e scrittore -. Credo umanità si sia evoluta proprio perché si influenza a vicenda. Ci sono molti influencer che veicolano messaggi positivi, dall'educazione sana a chi fa corsi di filosofia. Se utilizzo il mezzo per veicolare una cosa sbagliata non è colpa dello strumento in sé". Michela Andreozzi voleva raccontare raccontare quel momento bello e terribile in cui nell'adolescenza si rompe il cordone ombelicale tra figli e genitori - spiega -. Oggi il terreno di scontro e incontro sono i social network" che sono "the new discoteca, the new muretto, the new piazza". Andreozzi nella sceneggiatura, scritta con Fabio Bonifacci, ha usato tra i modelli per Ele-o-Nora proprio Giulia De Lellis (quasi 5 milioni di followers su Instagram). I social sono la nuova tv? "Non mi sento di paragonare le due cose, ma poco ci manca - risponde l'influencer -. Una mia storia può avere tante visualizzazioni quanto lo share di un programma di prima serata. La cosa importante è veicolare piattaforme così potenti nel modo più giusto e intelligente". (ANSA).