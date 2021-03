Pd: Serracchiani, con Madia vicine prima e dopo voto

ROMA, 30 MAR - "Potrei dire che moltissime delle idee esposte nella sua ultima lettera da Marianna le condivido, che siamo all'interno di una visione politica comune, potrei precisare qualche punto. Alla fine non saremmo lontane, come saremo sicuramente vicine dopo il voto di oggi. Ma la mia candidatura, operativa e lineare, c'è per fare quanto vi ho già detto di persona e ora in brevissima sintesi". E dunque auguro un buon voto a tutti". Lo scrive Debora Serracchiani in una lettera inviata ai 90 deputati del Pd alla vigilia dell'elezione della capogruppo. (ANSA).