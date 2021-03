Pd: Serracchiani, ricostruire senso di appartenenza

ROMA, 30 MAR - "C'è da ricostruire un sentimento di appartenenza che sembra essersi smarrito nei rivoli di un individualismo e di un particolarismo esasperato e banale. A questo impegno desidero ispirare, se lo vorrete, il mio lavoro con voi. Perché il nostro lavoro è qui, nel Parlamento della Repubblica, dove dobbiamo trovare il modo di far sentire ciascuno di noi protagonista. Dobbiamo in questo senso allargare la partecipazione, lavorare tutti e consentire a tutti di presentare all'esterno il faticoso lavoro svolto". Lo scrive Debora Serracchiani in una lettera inviata ai 90 deputati del Pd alla vigilia dell'elezione della capogruppo. (ANSA).