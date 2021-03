Covid: Meloni,poca discontinuità,restano troppe scelte Conte

ROMA, 30 MAR - "Non vedo discontinuità". Lo ha detto Giorgia Meloni di Fdi a margine di una manifestazione del partito. "Al netto di cose che era imbarazzante non fare, come la sostituzione di Arcuri, il resto continua a essere drammaticamente in continuità. Io sono rimasta francamente scioccata dal fatto che una personalità del calibro di Mario Draghi, che sulle materie economiche ne capisce piu' di tutti quanti gli alti messi insieme, non abbia ritenuto di abolire l'idiozia inutile del cashback su cui abbiamo messo 5 miliardi. E' normale che ai ristori alle imprese vadano 11miliardi e 5 miliardi si mettano sul cashback? La priorità è la lotteria degli scontrini o le imprese. Il governo su questo porta avanti i provvedimenti di Conte", afferma Meloni. (ANSA).