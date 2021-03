Covid: Occhiuto (Fi),in dl non ci siano solo chiusure

ROMA, 30 MAR - "Anche il presidente del Consiglio Draghi ieri, durante l'incontro con le Regioni, ha sottolineato l'esigenza di 'ridare speranza al Paese, pensando a programmare e alle riaperture'. Forza Italia ha una posizione responsabile, non chiediamo fughe in avanti, ma riteniamo che in questa fase sia imprescindibile dare un segnale di ottimismo ai cittadini". Lo afferma Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. Domani il Consiglio dei ministri approverà il nuovo decreto Covid, con le misure che interesseranno le settimane tra il 7 e il 30 aprile: non sia un dl di sole chiusure. Noi chiediamo che nel testo sia previsto una sorta di tagliando da fare a metà aprile per analizzare i dati della pandemia e decidere, laddove i numeri siano in miglioramento e in modo automatico, eventuali mirate riaperture prima della fine del mese. Dobbiamo salvaguardare la salute dei cittadini, ed è quello che stiamo facendo con convinzione, ma allo stesso tempo è indispensabile dare una prospettiva di positività ad un Paese in lockdown da ormai più di un anno", conclude. (ANSA).