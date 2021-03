Pd: Letta,no a liste bloccate e cooptazione, sì a competenza

ROMA, 30 MAR - "Sono da sempre un fiero oppositore delle liste bloccate e un sostenitore della scelta ai cittadini. Poi il partito pur con le liste bloccate può dare la possibilità di scegliere ai cittadini. E' un cantiere aperto, io ci sto lavorando da due settimane. Dobbiamo tirar fuori le migliori energie e lasciar fuori le cooptazioni correntizie". Lo dice il segretario del Pd Enrico Letta in un'intervista su Corriere.it. "La selezione della classe dirigente sia un problema sul quale oggi non ci sono soluzioni che sono tirate fuori negli ultimi tempi. Dobbiamo tutti impegnarci perché la competenza venga premiata e far sì che ci sia una buona sintesi tra competenza e rappresentatività. La politica - sottolinea Letta - è fatta di queste due cose insieme ed è uno dei temi per i quali i partiti politici sono importanti, perché sono lo strumento che seleziona la classe dirigente. Se il partito questa selezione non la fa e propone sulla base di sgomitature e correnti non va bene. Per questo ho proposto le Agorà democratiche e l'università Dem", afferma il leader Pd. (ANSA).