Salvini, carta valori comuni dopo incontro Orban-Morawiecki

ROMA, 30 MAR - "Avremo un tavolo di lavoro sull'Europa che verrà, discuteremo di lavoro, famiglia, benessere" e alla fine "ci sarà una dichiarazione congiunta e quindi una carta dei valori. Creare una carta condivisa di valori, libertà, diritti e obiettivi futuri fondati sui temi con cui l'Europa è nata, magari rubando il diritto alla felicità degli Usa, sarà oggetto dell'incontro con i due premier giovedì a Budapest". Così il leader della Lega, Matteo Salvini parlando dell'incontro che avrà giovedì con i premier di Ungheria e Polonia. "Non c'è un volo diretto per Budapest, in tempi di Covid e ci metterò 7 ore per andare e 7 per tornare".". (ANSA).